43-річний чоловік намагався вчинити розправу над своїми односельцями під Києвом

Про це інформує прес-служба Нацполіції Київської області.

НП сталася в селі Логвин Володарського району.

З незрозумілих причин, 43-річний житель села в камуфляжній формі і масці зайшов в один з будинків, який не був замкнений, і відкрив вогонь по подружжю.

У будинку в цей момент у ліжку перебувала дитина, яка дивом не постраждала. Після розправи нападник зник у невідомому напрямку.

Подружжя після зухвалого нападу було госпіталізовано до лікарні, жінка - у важкому стані. Силовики провели спецоперацію, в результаті якої був затриманий стрілець. Ним виявився 43-річний місцевий житель, у якого в ході обшуків знайшли камуфляжний одяг і зброю.

За фактом злочину відкрито кримінальне провадження відразу за двома статтями. Якщо вина стрілка буде доведена, йому загрожує від 15 років позбавлення волі до довічного ув'язнення.

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