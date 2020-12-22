Український священик отримав три роки позбавлення волі за скоєння смертельної ДТП
Про це повідомляє Zaxid.net.
Страшна аварія сталася ще влітку у Львівській області. Того дня настоятель церкви разом з двома односельцями купався в озері і пив горілку.
У стані алкогольно сп'яніння він сів за кермо автомобіля разом з пасажирами, перевищив швидкість і втратив контроль. Таким чином машина священика перекинулася, через що загинув один пасажир, а ще двоє отримали важкі травми.
Молода дружина Комарова зі "Світу навиворіт" після слів Влада Ями приголомшила заявою: "Так що дивіться!"
Покатушки на санках закінчилися трагедією на Харківщині: 11-річна дитина померла до приїзду лікарів
Нова небезпека насувається на Україну, термінове попередження: "Вночі і вранці..."
Біда наздогнала суддю "Танців з зірками" Григорія Чапкіса, нікого не пускають: "Почав задихатися..."
Рівень алкоголю в крові настоятеля сільської церкви перевищував норму в 16 разів.
Раніше повідомлялося, що 17 грудня на автодорозі Київ-Чоп біля села Конюхів у Стрийському районі Львівської області сталася аварія, в якій постраждали 10 осіб.
Рятувальникам довелося застосувати гідравлічні інструменти, щоб деблокувати чотирьох постраждалих з пошкоджених авто.
Нагадаємо, три машини зіткнулися на київській трасі, паливо вилилося на дорогу.
Як повідомляла Politeka, очевидці трагічної ДТП розповіли про те, що відбувалося на зупинці в Києві.