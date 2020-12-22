Український священик отримав три роки позбавлення волі за скоєння смертельної ДТП

Про це повідомляє Zaxid.net.

Страшна аварія сталася ще влітку у Львівській області. Того дня настоятель церкви разом з двома односельцями купався в озері і пив горілку.

У стані алкогольно сп'яніння він сів за кермо автомобіля разом з пасажирами, перевищив швидкість і втратив контроль. Таким чином машина священика перекинулася, через що загинув один пасажир, а ще двоє отримали важкі травми.

поліція, швидка, ДТП

Популярні новини зараз

Молода дружина Комарова зі "Світу навиворіт" після слів Влада Ями приголомшила заявою: "Так що дивіться!"

Покатушки на санках закінчилися трагедією на Харківщині: 11-річна дитина померла до приїзду лікарів

Нова небезпека насувається на Україну, термінове попередження: "Вночі і вранці..."

Біда наздогнала суддю "Танців з зірками" Григорія Чапкіса, нікого не пускають: "Почав задихатися..."
Показати ще

Рівень алкоголю в крові настоятеля сільської церкви перевищував норму в 16 разів.

Він визнав свою провину у скоєнні смертельної ДТП.

Раніше повідомлялося, що 17 грудня на автодорозі Київ-Чоп біля села Конюхів у Стрийському районі Львівської області сталася аварія, в якій постраждали 10 осіб.

Рятувальникам довелося застосувати гідравлічні інструменти, щоб деблокувати чотирьох постраждалих з пошкоджених авто.

Нагадаємо, три машини зіткнулися на київській трасі, паливо вилилося на дорогу.

Як повідомляла Politeka, очевидці трагічної ДТП розповіли про те, що відбувалося на зупинці в Києві.