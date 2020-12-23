Американська модель Ебігейл Рэтчфорд влаштувала пікантну зйомку з морозивом і солодощами

Модель вирішила зніматися в певному стилі після того, як зрозуміла, що завдяки зовнішності може стати дійсно популярною. Тому Ебі влаштовує зйомки в одній білизні, рекламуючи колекції відомих брендів і показуючи гідності в кращому вигляді.

Так як Ебі займається рекламою саме комплектів досить довгий час, фотографи намагаються придумати для Ретчфорд найрізноманітніші образи і такі, які б не повторювалися. Кращі роботи Ебі показує в Instagram.

Фото моделі в червоному бікіні з мереживами на столі подражнило шанувальників, адже засмагла знаменитість не тільки похвалилася фігурою в провокаційній позі, але і зробила це з морозивом в руках, а також банкою Нутелли поруч.

"Солодкий" кадр спровокував бурхливі обговорення:

"Ти дитина! Ви найкрасивіша модель Igram на планеті! Просто непересічна Краса!; Неймовірно; так екзотично👅; ❤ ️ прекрасне твоє зображення🔥 😍; Просто захоплюючий дух, абсолютно чудовий, приголомшливий дуже привабливий вигляд; захоплююче зображення👍; вау, милі солодощі, розсмакуйте це на смак».

Ми також писали, що дівчина також не приховує фігуру, приймаючи вельми спокусливі пози на зйомках. Ебі є моделлю, яка рекламує трендову білизну і тому не боїться показати трохи зайвого.

Ретчфорд охоче показує сідниці або бюст в мереживах і крутячись перед камерою. Цього разу Ебі підкреслила саме п'яту точку, повернувшись спиною до об'єктиву і роблячи акцент виключно на даній частині тіла.

Брюнетка також не стала доповнювати образ зайвими деталями, щоб не відволікати увагу від акуратних синіх мережив і підв'язок їм в тон.

Нагадаємо, що Ебі Ретчфорд обтягнулася червоною сіточкою і перетворилася на справжню пані: "безмежна спокуса".

А ще Politeka писала, що безсоромна Ебі Ретчфорд показала переваги в зухвалій позі:"Дика кішечка".

Також Politeka повідомляла, що Ебі Ретчфорд посвітила сідницями в "Хижому" боді: "дитинко, нахиляйся"