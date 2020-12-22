До новорічних свят погода різко потеплішає і здивує українців температурним стрибком

Як повідомляє Politeka.net, в останніх числах грудня і початку січня стовпці термометрів будуть довго триматися на плюсових відмітках. Синоптики поділилися оновленим прогнозом погоди на сайті Gismeteo.

Після аномального потепління середня температура в Україні посеред зими коливатиметься від -9 до +9 градусів. В Києві найтеплішим днем буде 25 грудня, коли стовпчики термометрів покажуть +5 градусів, до Нового року прогнозують до +2 градусів з невеликими опадами у вигляді дощів і мокрого снігу, на православне Різдво (7 січня) в столиці будуть слабкі заморозки до -3 градусів і снігопад. Перші два тижні 2021 року принесуть похолодання до -8 градусів вночі.

На Сході синоптики передбачають сильний сніг 24 і 25 грудня, а потім відносно теплу погоду на Новий рік - до +3 градусів. Сніг і легкий мороз буде на Різдво, а з 5 по 13 січня середня температура повітря вдень складе -2 градуси, а вночі очікується до -6.

У Харкові 23-24 грудня буде -4 градусів морозу вдень і -8 градусів вночі. До 28 грудня можуть йти дощі, які зміняться снігом з 1 по 10 січня. На Новий рік прогнозують нульову температуру, а на Різдво похолодає до -4 градусів.

У Львові католицьке Різдво пройде при хмарній погоді з опадами і легким морозом близько -1 градуса. Дощі і мокрий сніг будуть сипати з 22 грудня до 1 січня, а з 5 по 13 січня піде звичайний сніг. 24 грудня прийде тепло до + 8 градусів вдень, а найхолодніше буде 11 Січня при -7 градусах вночі.

У Херсоні 25-28 грудня теж прийде аномальне потепління у вигляді +10... + 13 градусів. На Новий Рік очікуються + 5 градусів і дощі, Різдво теж пройде з опадами і плюсовою температурою.

Найспекотніше новорічні свята пройдуть в Сімферополі, в Сімферополі де тільки 22 грудня прогнозують мінімальний мороз, в середньому ж в Криму температура буде коливатися від +3 до +7 градусів. При цьому 27-28 грудня очікується аж + 15... + 16 градусів. Часом йтимуть дощі, а на Різдво можна навіть очікувати снігопад.

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Як повідомляла Politeka, на Україну обрушиться потужна стихія, очікується до 30 сантиметрів снігу.

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