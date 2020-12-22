Астролог Влад Росс попередив про народження нового Ісус Христос



Своїм прогнозом він поділився в коментарі "КП в Україні".

Фахівець упевнений, що для цього складуться всі умови, і в грудні на світ з'явиться новий Спасителя світу.



"Цього місяця на небі зійдуться дві найбільші планети-Сатурн і Юпітер. Якраз таке з'єднання було 2020 років тому, коли народився Ісус Христос. Це буде з 21 на 22 грудня. Я визначив, що в цей день народиться новий рятівник світу", - заявив Росс.



За його словами, саме 22 грудня світ очікуємо безліч трагічних подій, після чого все зміниться.

Росс зазначає, що"великий Спаситель світу народиться на території Водолія, в районі Уралу".

"Про його народження в грудні 2020-го ми дізнаємося рівно через 33 роки. З 33 до 40 років - приблизно в тому віці цей політик і Месія, можливо, очолить Уральську республіку, яка буде існувати на той час. Він стане главою держави. Про нього є пророцтва, що це буде людина-вершник, Великий Гончар", - пояснив астролог.

Раніше ми повідомляли, що Павло Глоба попередив багатьох знаків Зодіаку про фінансові труднощі, негаразди на роботі, проблеми у відносинах з колегами і начальством до середини 2021 року.

За словами фахівця, в немилість зірок потраплять Леви, Водолії, Тельці і Скорпіони. Вони можуть піддатися спокусі нерозумно витрачати гроші і понести досить великі збитки.

Нагадаємо, що три знаки зодіаку раптово зубожіють в 2021 році.

Як повідомляла Politeka, три знаки зодіаку чекають щасливі зміни в 2021 році.

Також Politeka писала, що чотири знаки зодіаку здійснять мрії і плани в 2021 році.