Що буде з гривнею

Українців попередили про можливе падіння гривні по відношенню до курсу долара

Про це попередила прес-служба Нацбанку.

Бюджетні виплати, заплановані на кінець 2020 року, можуть негативно вплинути на гривню і курс долара в Україні.

Йдеться про "карантинні виплати", які держава пообіцяла компенсувати українським ФОПам в умовах карантину.

"В останні тижні року збільшилася ймовірність рекордних бюджетних витрат, що може спричинити короткостроковий девальваційний тиск", - сказано в офіційному звіті Нацбанку.

На користь гривні, яка змогла зміцнитися на ринку в грудні, зіграло те, що нерезиденти почали повертатися в гривневі держоблігації. Минулого тижня, наприклад Мінфін продав на аукціоні ОВДП на рекордну суму, після чого на ринку був баланс попиту і пропозиції.

Раніше ми розповідали, що курс валют на 22 грудня змусить здригнутися українців.

Стодоларовий "американець" сьогодні покаже чудеса стрибків, піднявшись на 21,11 пунктів. Що стосується курсу євро, то сьогодні він подорожчає на 7,93 пунктів.

Таким чином, курс валют на 22 грудня від Національного банку виглядає наступним чином:

$100 – 2803,91 грн;

100 євро - 3418,11 грн.

Нагадавши, українці кинулися скуповувати валюту, в НБУ зробили важливу заяву про курс гривні.

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