Маловідома співачка Міла Нова, яка замішана в скандалах зі зрадами Тарзана Наташі Корольовій, молить про вибачення

Як пише Politeka.net, про це дівчина відверто зізналася в коментарі Телеграм-каналу Звездач. За словами Міли, вона вже пошкодувала про те, що звела свою подругу Анастасію Шульженко з Тарзаном. Міла готова вимолювати вибачення у Наташі Корольової.

"Настя перетворила моє життя в пекло, втягнувши мене в це. Я втомилася приховувати правду, готова все розповісти як було, а також вибачитися перед Наташею і Сергієм", - шокувала заявою дівчина.

Нагадаємо, що зради Тарзана стали надбанням громадськості, коли молода актриса Анастасія Шульженко пішла на телебачення, надавши інтимні відео зі стриптизером. Міла теж з'являлася на проектах. Говорилося навіть про те, що вона була в будинку разом з Настею під час інтимного зв'язку. Більш того, саме ці дві дівчини фігурують у справі про крадіжку коштовностей з будинку зірок.

Варто відзначити, що на самому початку скандалу Міла намагалася зберігати нейтралітет, але в наслідок сильно посварилася з подружкою, яка втягнула її в скандал. За словами Міли, вона дуже популярна за кордоном і їй не хочеться псувати свою репутацію.

Нагадаємо, що Корольова психанула після зради Тарзана, співачку просто не впізнати:"справжня Тарзаниха".

Як повідомляла Politeka, коханка Тарзана влаштувала нічні розваги, показавши, на що здатна: «Наташка так не вміє».

Також Politeka писала, що Тарзан тепер розважається сам з собою, несподіване відео: "якось неадекватно...".