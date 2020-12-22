Київський репер Владислав Гербич, відомий як 044 Rose, заявив, що він " російська людина"

Крім того, він щиро вірить, що його хоче вбити українська влада. Виконавець розговорився після того, як російський журналіст порталу The Flow нагадав йому слова з іншого інтерв'ю, де народжений в 1994 році Влад сказав, що не ділить себе на Росію і Україну, адже його країна СРСР.

"Я російська людина, мій батько народився на Уралі, моя мати українка. Всі по бабусиній лінії-поляки. Ми всі російські люди, запам'ятай, ми всі російські люди. І нас намагаються поділити ось ці пі ***аси, коротше, щоб керувати нами, розумієш? Ми російські люди, ми російський народ, братан, ми всі брати. Вивчи російську історію, якщо ти так говориш зі мною. Паспорт, не паспорт, вивчи взагалі, що таке Русь, брат", - сказав музикант.

Що стосується України, то музикант зробив ще одну досить дивну заяву. За його словами,"Україна - це не країна, а лише назва".

"Я не знаю, що таке Україна, Я знаю, що таке Велика Русь, братан. А не те, що ділять якісь, б***ь, Пі***аси, на*уй, і ставлять шлагбауми",-додав він.

В кінці інтерв'ю він і зовсім заявив, що якщо після своїх слів він несподівано помре, то це зробили СБУ і українська влада.

"Братан, запам'ятай, на цьому інтерв'ю Я кажу: якщо мене не стане, я тобі даю слово, Якщо мене не стане, в цьому винна українська влада", - сказав він.

Нагадаємо, що Невзоров назвав причину, по якій Донбас і Крим повернуться в Україну: «У Росії не вистачить…».

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