Пацієнт жорстко побив медсестру в лікарні міста Кам'янське на Дніпропетровщині

Подробиці інциденту і слова постраждалої передає "Інформатор".



За її словами, з Сергієм Івановичем виникали неприємні ситуації і до цього.

"Заможна людина, яка думає, що медсестри будуть лизати йому п'яти. Людина, яка при будь-якій можливості вщипне за сідниці або потягне за сосок. А коли його підключаєш до апарату гемодіалізу він ще й за живіт вщипне і відтягне кофту, щоб поглянути яка краса ховається там", - поділилася постраждала.

За її словами, дійшло до того, що її колеги почали уникати зустрічі з даними пацієнт.



Чергова процедура і зовсім обернулася скандалом і заявою в поліцію. Чоловіка попросили переміститися на інше місце, на що він відповів агресією.

"Він підлетів до мене, схопив за шию і відірвав від підлоги. Я схопила його за шкіру на грудній клітці і ногами стала відбиватися. Ця особина чоловічої статі поставила мене на підлогу, потім схопила за комір, відкрила двері залу і як паршиве кошеня виштовхала в коридор відділення при цьому двічі завдавши ударів кулаком по руках", - розповіла медпрацівник.

У підсумку вона звернулася до правоохоронців і зняла побої.

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