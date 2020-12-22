Українська співачка Світлана Лобода продовжує експериментувати з образами для своїх нових кліпів

Зовсім недавно популярна виконавиця розповіла про презентацію нової композиції moLOko, а після представила яскравий кліп на неї. Режисером музичного відео виступив відомий український кліпмейкер Алан Бадоєв, який співпрацює з артисткою досить давно і встиг поекспериментувати з образами Світлани в попередньому кліпі і навіть зробив зірку інопланетянкою.

Цього разу чуттєвий ролик розкрив історію-драму різних сімей, тоді як Світлана Лобода була в ролі якогось спостерігача. Посилом відео стало те, навіть в самій, здавалося б, безвихідній ситуації завжди допоможуть рідні та близькі люди.

Кадрами зі зйомок поділитися вирішили і самі фанати, показавши зірку в білій сукні з вирізами на талії і вразившись її перевтіленням.

"Я співаю цю пісню з думками про кожного з нас! Ця пісня про шлях до щастя, яке часом здається невловимим, але воно обов'язково трапиться, якщо ти звернений до світла», - писала раніше Світлана.

Ми також писали, що після фотосесії в купальниках Світлана Лобода вирішила повернутися до колишнього зухвалого образу.

На фото українська зірка постала перед шанувальниками в ультракороткій сукні білого кольору, яку доповнював ніжний тренч. Ніжності образу додавав ефектний макіяж і завиті "кучерики".

Користувачам сподобалася публікація:

"Така красуня. Прикраса для моди" ," ви саме ідеальне подія, що відбувалося коли або на землі", " ви дуже красива, Світлана!", "Красуня"," Чарівна"," Лободуся, ви супер модниця", " чудова фотографія! Чудова Світлана Лобода!", "Які чобітки Світлана Сергіївна", "Богиня", "Прикид не кволий", "ідеальна завжди і скрізь", "Королева", "ви у нас наймодніша", - написали фанати в коментарях під фотографією.

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