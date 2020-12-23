Як вам такий вчинок хлопця?

Українець зробив татуювання з написом "Кернес живий"

Як передає Politeka.net, результат і процес він опублікував в соцмережах (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця)



Харків'янину Євгену Івашко знадобилося 40 хвилин, щоб нанести татуювання у себе над оком.



Євген дивується, чому в мережі його почали критикувати за те, що він зробив.

"Я не розумію, звідки стільки хейту зловилося. Це моє тіло - що хочу, те й роблю", - розповів хлопець.



Раніше ми повідомляли, що в Харкові планують увічнити пам'ять про Геннадія Кернеса.За словами секретаря Харківської міськради Ігоря Терехова, його ім'ям хочуть назвати вулицю і станцію метро. Крім того, на обговорення громади планується винести питання встановлення пам'ятника Кернесу.

Прощання з Геннадієм Кернесом проходить 23 грудня у фойє ХНАТОБа. З 9: 00 до 13: 00 з ним можуть попрощатися всі бажаючі.

До слова, у Харкові оголосили триденну жалобу, жителі обурюються через обмеження: "Мало нам карантину?".

Як повідомляла Politeka, Добкін заговорив про участь у виборах після трагедії з Кернесом: "було б верхом блюзнірства...".

Також Politeka писала про те, хто очолить Харків після трагедії з Кернесом, деталі: "не факт, що вибори скоро відбудуться".