Відома модель Ельза Хоск з Victoria's Secret показала, як проходили пікантні зйомки

На фото Ельза позує зовсім без одягу і білизни. На одній руці красуні тільки можна помітити звисаючий наряд, який зовсім нічого не прикривав. Модель руками закрила найпікантніші частини, позуючи перед фотографом. Кадри вийшли дуже гарячими і пікантними. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Деякі відео зі зйомок вагітності, які я ніколи не публікувала", - написала зірка під фото.

Фанати поставили понад 140 тисяч лайків і написали коментарі:

"Богиня", "Люблю тебе, ангел", "Ви так красиво виглядаєте", "це так красиво", " дуже красиво !!! Приїде мама-ангел. Бажаю Ельзі і малятку здоров'я і особливих днів", " мало не плаче через це! Ви в основному модель VS, не можу дочекатися, щоб побачити вашу роботу", "такий ангел, як завжди Ельза".

Ми писали, що популярна модель Ельза Хоск з Victoria's Secret, похвалилася своїм круглим животиком.

Зірка стала радувати шанувальників своїми знімками на яких демонструє живіт і фігуру в цілому. Так, Хоск розмістила в своєму сторіс відверте фото, на якому можна помітити ще невеликий живіт.

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