Відома модель Хлої Кардаш'ян показала себе в незвичайному образі

На фото красуня позувала в піджаку, який задерла однією рукою. Під ним можна побачити боді, а знизу білі чоботи вище коліна. Хлої стояла біля стіни, хвалячись ідеальними ніжками. Волосся у моделі залишилися розпущеним, а голову зірка частково залишила за кордоном кадру. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили понад 300 тисяч лайків і написали коментарі:

"Гаряча мама", "2020 рік, ймовірно, завдав величезної шкоди багатьом з вас морально і фізично, і я просто сподіваюся, що ви, хлопці, знаєте, що він стає краще, і ви не самотні", "цей ефект ріже мені очі, але я повністю за нього", "люблю тебе так сильно, Хлоя", " де кільце?", "Супер гарячий погляд, Дитинко"," я сподіваюся ти щаслива, Хлої"," неймовірна красуня"," королівських кровей", " це вогонь .... але без одного аксесуара .... обручки !!".

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На фото красуня позувала себе в блискучих чоботях. Зірка задерла ніжку, показуючи стегно, а образ доповнила шубкою, яку спустила з плеча. Хлої під нарядом ховала топ і трусики.

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