Відома модель і бізнесвумен Кайлі Дженнер показала пружний животик

Відома сестра Кім Кардашьян блиснула ідеальними формами в простому вбранні, пише Politeka.net. Модель присіла на ліжко заради ефектного кадру.

Зірка одягла білосніжну маєчку, яка красиво виглядала на її засмаглому тілі. Кайлі задерла одяг, блиснувши стрункою талією і пружним животиком. Під майкою не було білизни, тому груди виглядали ще спокусливіше.

На пишних стегнах моделі можна помітити трусики, що здавалися чоловічими - на довгій резинці, яка підіймалася до талії.

Модель доторкнулася до себе рукою і подивилася в сторону.

Примітно, що на фото у зірки було волосся бузкового відтінку. Ймовірно, колір змінили шанувальники, які розмістили знімок у фан-групі Instagram.

"Найкрутіша", - написав автор поста.

За кілька годин пост зібрав понад 3000 лайків і багато коментарів. Користувачі мережі написали масу приємного, відзначивши витончену фігуру знаменитості.

Раніше ми писали, що Кайлі Дженнер постала в білосніжній сукні, під яким виглядав рожевий ліфчик, обтягнув пишні груди.

Біла тканина підкреслила шикарний бюст, пишні стегна і, звичайно, тонку талію.

Кокетка застрибнула на стіл і з якоюсь жадібністю поїдала апетитне тістечко.

Раніше повідомлялося, що Кайлі Дженнер позувала в одному топі і з приспущеним вбранням. Крім того, форми знаменитість підкреслила облягаючими джинсами і бездоганним макіяжем.

Фото модель вирішила ніяк не підписувати, проте її шанувальники буквально «зійшли з розуму» від побаченої краси.

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