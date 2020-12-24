Відома модель і бізнесвумен Кайлі Дженнер показала пружний животик
Відома сестра Кім Кардашьян блиснула ідеальними формами в простому вбранні, пише Politeka.net. Модель присіла на ліжко заради ефектного кадру.
Зірка одягла білосніжну маєчку, яка красиво виглядала на її засмаглому тілі. Кайлі задерла одяг, блиснувши стрункою талією і пружним животиком. Під майкою не було білизни, тому груди виглядали ще спокусливіше.
На пишних стегнах моделі можна помітити трусики, що здавалися чоловічими - на довгій резинці, яка підіймалася до талії.
Модель доторкнулася до себе рукою і подивилася в сторону.
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Примітно, що на фото у зірки було волосся бузкового відтінку. Ймовірно, колір змінили шанувальники, які розмістили знімок у фан-групі Instagram.
"Найкрутіша", - написав автор поста.
За кілька годин пост зібрав понад 3000 лайків і багато коментарів. Користувачі мережі написали масу приємного, відзначивши витончену фігуру знаменитості.
Раніше ми писали, що Кайлі Дженнер постала в білосніжній сукні, під яким виглядав рожевий ліфчик, обтягнув пишні груди.
Біла тканина підкреслила шикарний бюст, пишні стегна і, звичайно, тонку талію.
Кокетка застрибнула на стіл і з якоюсь жадібністю поїдала апетитне тістечко.
Раніше повідомлялося, що Кайлі Дженнер позувала в одному топі і з приспущеним вбранням. Крім того, форми знаменитість підкреслила облягаючими джинсами і бездоганним макіяжем.
Фото модель вирішила ніяк не підписувати, проте її шанувальники буквально «зійшли з розуму» від побаченої краси.
Нагадаємо, спокуслива Кайлі Дженнер у відвертому купальнику показала все найапетитніше
Також Politeka писала, що розпалена Кайлі Дженнер грайливо приголубила себе на ліжку
А ще Politeka повідомляла, що спекотна Кайлі Дженнер в обтягуючій сукні показала кожен вигин фігури без білизни