У яких регіонах буде багато снігу

Погода в Україні 25 грудня зіпсує українцям вихідний

Як передає Politeka.net з посиланням на офіційний сайт Укргідрометцентру, католицьке Різдво в Україні буде супроводжуватися мокрим снігом упереміш з дощем. Негода обрушиться практично на всі регіони.

Так, у західних областях очікується мокрий сніг. Температура повітря коливатиметься в районі 3-6 градусів тепла. Опадів не буде лише в Хмельницькій області.

У східних областях очікується сніг упереміш з мокрим снігом. Погода буде постійно змінюватися. Температура повітря очікується на рівні 2-4 градуси тепла. Найхолодніше буде в Луганській області. Там температура вдень опуститься до 0..-2 градусів.

На півночі буде трохи тепліше. Вдень очікується 4-6 градусів тепла, а вночі температура не опуститься нижче -1 градуса.

У центральних областях очікується дощ і мокрий сніг. Вдень температура повітря буде в районі 3-6 градусів.

Найтепліше буде в південних регіонах, однак і там Різдво буде зіпсоване опадами. В Одеській, Миколаївській та Херсонській областях пройдуть дощі, місцями з мокрим снігом. Зате вдень буде досить тепло-в районі 8-11 градусів.

У Києві 25 грудня буде холодно і сиро. Очікуються дощі. Температура вдень підніметься до 4-6 градусів.

Нагадаємо, що снігопад засипав український курорт, замети прикрашають кожну лавочку, фото: "взимку місто не впізнати".

Як повідомляла Politeka, погода змусить понервувати на Різдво: точний прогноз на свята.

Також Politeka писала, що негода обрушилася на Київ, ДТП відбуваються одне за іншим: термінове звернення до жителів.