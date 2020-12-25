Погода в Україні 25 грудня зіпсує українцям вихідний
Як передає Politeka.net з посиланням на офіційний сайт Укргідрометцентру, католицьке Різдво в Україні буде супроводжуватися мокрим снігом упереміш з дощем. Негода обрушиться практично на всі регіони.
Так, у західних областях очікується мокрий сніг. Температура повітря коливатиметься в районі 3-6 градусів тепла. Опадів не буде лише в Хмельницькій області.
У східних областях очікується сніг упереміш з мокрим снігом. Погода буде постійно змінюватися. Температура повітря очікується на рівні 2-4 градуси тепла. Найхолодніше буде в Луганській області. Там температура вдень опуститься до 0..-2 градусів.
На півночі буде трохи тепліше. Вдень очікується 4-6 градусів тепла, а вночі температура не опуститься нижче -1 градуса.
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У центральних областях очікується дощ і мокрий сніг. Вдень температура повітря буде в районі 3-6 градусів.
Найтепліше буде в південних регіонах, однак і там Різдво буде зіпсоване опадами. В Одеській, Миколаївській та Херсонській областях пройдуть дощі, місцями з мокрим снігом. Зате вдень буде досить тепло-в районі 8-11 градусів.
У Києві 25 грудня буде холодно і сиро. Очікуються дощі. Температура вдень підніметься до 4-6 градусів.
Нагадаємо, що снігопад засипав український курорт, замети прикрашають кожну лавочку, фото: "взимку місто не впізнати".
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