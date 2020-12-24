Шведська модель Ельза Хоск, яка є ангелом Victoria's Secret, похвалилася кругленьким животиком

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram красуня опублікувала святкові домашні знімки. Зірка була одягнена в різдвяний червоний светр, який вона спеціально задерла, щоб оголити животик. Внизу на Ельзі виднілися піжамні вільні штани. Судячи з усього, зараз Хоск вибирає виключно комфортний одяг.

В руках ефектна блондинка тримала кішку. Свій животик зірка Victoria's Secret виставила на загальний огляд.

"Зі святом і Різдвом від мене і моїх маляток!",- підписала фото Ельза.

За пару годин пост моделі зібрав майже 100 тисяч лайків. У коментарях їй залишили масу приємних слів. Не обійшлося і без критики. Деякі вважають, що Ельза виставляє занадто відверті фото, враховуючи її положення.

"Ти наймиліша", "З Різдвом мила Ельза", «занадто мила», «дивно», "кішки милі", " Ти така мила. Я вже не дочекаюся, коли твоя дитина народиться", "так приголомшливо", " навіщо оголювати живіт?", "Це чудово!» ,- пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Ельза Хоск регулярно влаштовує фотосесії з животиком, хоч довгий час красуні вдавалося тримати своє становище в таємниці. Вона брала участь в зйомках на перших місяцях вагітності, але не відмовляється від роботи і зараз.

Нагадаємо, що Ельза Хоск в яскравому міні-бікіні посвітила кругленьким животиком: "Сонце".

Як повідомляла Politeka, Ельза Хоск без білизни грайливо розстебнула джинси:"неперевершена".

Також Politeka писала, що волога Ельза Хоск наробила шуму видом в шкірі і корсеті: «як жарко».