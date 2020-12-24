Відома французька модель і актриса Тілан Блондо поділилася святковим образом в незвичайному вбранні

Кар'єра 19-річної красуні почалася ще в ранньому дитинстві, коли вона встигла прославитися як «найкрасивіша дівчинка в світі» завдяки своїй яскравій зовнішності. Зараз Тілан продовжує працювати манекенницею, а також намагається розвивати власний бренд одягу.

Як повідомляє Politeka.net, дівчина вирішила привітати шанувальників зі святами, поділившись новим фото.

Так, на знімку Блондо сидить навпочіпки під прикрашеною ялинкою, підперши голову рукою. Дівчина одягнена в оригінальну блакитну блузку або плаття з дуже вільним кроєм і стильним чорним принтом. Судячи з усього, фото зроблено у неї вдома, тому модель вирішила показати обличчя без косметики.

Поруч з нею під ялинкою позує її чотириногий друг – пухнастий песик.

"Всіх з Різдвом!",- підписала фото Тілан.

Шанувальники юної красуні прийшли в захват від її нового фото і буквально засипали модель компліментами.

Раніше ми писали, що 19-річна красуня опублікувала свіжий знімок у своєму мікроблозі в Instagram, на якому показала себе в гримерці.

Так, модель продемонструвала, що у неї під курткою, вірутозно довівши публіку до екстазу. Дівчина позувала в чорному топі, блиснувши соковитими "персиками", що трохи виринули з тісної тканини, і синіх джинсах з високою талією.

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