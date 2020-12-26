39-річна світська левиця, епатажна телеведуча і модель Періс Хілтон показала фігуру в червоній білизні
Знаменита красуня вирішила привітати своїх шанувальників з католицьким Різдвом цікавим способом, пише Politeka.net. Періс одягла червону білизну і продемонструвала ідеальні форми без усяких утисків.
Зірка записала відверте відео і розмістила його в своєму Instagram. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки)
На кадрах спокуслива блондинка присіла на підлогу біля ялинки. Зірка закинула ніжки під себе і тримала в руках свого маленького кошлатого друга.
Хілтон підкреслила груди тісним ліфчиком з ремінцями, також вона була в червоних трусиках, а на талії тримався ремінець для підв'язок.
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Зверху модель накинула червону шубку, а ніжки подовжили туфельки на шпильках.
Зірка ефектно спустилася сходами, а на деяких кадрах поцілувалася зі своїм коханим.
"Санто, я в списку неслухняних або хороших дівчаток цього року? 😉 ✨ 💃 🏼 🔥 ✨ ",- підписала відео зірка.
Пост зібрав понад 300 тисяч переглядів і багато коментарів.
Користувачі мережі написали багато приємного в бік спекотної спокусниці.
"Така гаряча", - написав один з шанувальників.
Раніше ми писали, що Періс Хілтон блиснула ідеальними формами в жовтій сукні з декольте і довгим розрізом на спідниці. Знаменитість вляглася на траву, спершись на руку.
Хілтон ледь не вивалила бюст зі сміливого декольте. Груди показалися з вирізу, привертаючи до себе ще більше уваги.
"Шукаю Бембі. 🥰 ",- написала знаменитість і отримала масу коментарів від шанувальників.
Нагадаємо, що Періс Хілтон без сорому встала в пікантну позу в екстремальному міні: "Ух, пустунка".
Як повідомляла Politeka, безсоромна Періс Хілтон в дірявому бікіні розбурхала ефектною позою.
Також Politeka писала, що зухвала Періс Хілтон повністю роздяглася, прикривши принади квітами: "справжня фея».