Американська модель Ебігейл Рэтчфорд показала підтягнуту фігуру в червоному бікіні

Популярна модель Ебі Ретчфорд намагається бути в центрі уваги, радуючи публіку новими постами в соціальній мережі Instagram і вражаючи красою в сміливих образах. Дівчина постійно приміряє щось нове, адже знімається в рекламі білизни і щоб її «луки» не так часто повторювалися, Ебі максимально змінює зони для зйомки.

Цього разу струнка модель з засмаглим тілом порадувала особистим фото з відпочинку. У червоному бікіні з маленькими зірочками Ебі виглядала дуже привабливо. Як і завжди, волосся модель залишила розпущеним, а макіяж зробила з виділенням на карі очі.

Для більшої пікантності кадру, Ретчфорд потягнула за лямки бікіні, показуючи тим самим свій плоский живіт у всій красі.

"Абсолютно приголомшливо 💖; Боже мій, це аззззз 🔥; 100, тому що ти на 100% чудова!; Чудово 🌹; ️❤ ️ красива жінка💖 💖; Ох, мені не терпиться попрацювати з тобою !!!!; Красивий постріл @abigailratchford чудово виглядає; Красиво 🌹; така гарна дитина; красивий малюк❤️😘; настільки досконала людина, настільки прекрасна; ідеальна дівчинка!».

Дівчина показує в Instagram тільки кращі свої фото, в той час як на фан-акаунтах нерідко з'являються особисті кадри з Ебі, які вона показувала лише в розділі Сторі.

Ретчфорд не боїться показати тіло в різних і досить відкритих образах, але при цьому не переходить кордонів пристойності. Наприклад, на забавному Селфі Ебі позували лише в ніжно-бежевій білизні з мережив і пухнастою м'якою шапці. Розпустивши довгі локони, модель також завдала легкий макіяж з акцентом на очі і не стала надягати прикраси.

Нагадаємо, що Ебі Ретчфорд обтягнулася червоною сіточкою і перетворилася на справжню пані: "безмежна спокуса".

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