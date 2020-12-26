Зірка показала себе дуже ефектно

Відома модель і бізнесвумен Кайлі Дженнер обпекла своїми формами, обтягнутими червоною тканиною

Шикарна спокусниця, після того, як зробила кілька пластичних операцій стала з гордістю демонструвати форми, пише Politeka.net. Цього разу Кайлі одягла блискучу довгу сукню, яка сяяла від світла.

Зірка підкреслила тканиною пишні об'єми. Пишні груди притягували погляд, як і округлі стегна. Крім того стильне плаття підкреслило тонку талію.

Знаменитість блиснула стрункими ніжками в довгому вирізі вбрання.

Дженнер одягла червоні туфельки на тонкій шпильці, тим самим подовживши свій силует.

Завершили образ сяючі сережки у вухах.

Зірка відчинила очі і подивилася вгору, позуючи біля прикрашених рослин.

"Місіс Клаус ♥", - написала Кайлі.

За п'ять годин пост зібрав майже шість мільйонів лайків і багато коментарів. Користувачі мережі написали в бік спокусниці багато приємних повідомлень, адже її форми просто спокушали і виглядали вражаюче.

Раніше ми писали, що Кайлі Дженнер одягла білосніжну маєчку, яка красиво виглядала на її засмаглому тілі. Кайлі задерла одяг, блиснувши стрункою талією і пружним животиком. Під майкою не було білизни, тому груди виглядали ще спокусливіше.

На пишних стегнах моделі можна помітити трусики, що здавалися чоловічими.

Раніше повідомлялося, що Кайлі Дженнер позувала в екстра-міні жовтого кольору на тлі світанку. При цьому красуня ефектно демонструє пружні форми, тримаючи себе за волосся.

"Грудень в Лос-Анджелесі", - коротко йдеться в повідомленні.

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