Відома модель і бізнесвумен Кайлі Дженнер обпекла своїми формами, обтягнутими червоною тканиною
Шикарна спокусниця, після того, як зробила кілька пластичних операцій стала з гордістю демонструвати форми, пише Politeka.net. Цього разу Кайлі одягла блискучу довгу сукню, яка сяяла від світла.
Зірка підкреслила тканиною пишні об'єми. Пишні груди притягували погляд, як і округлі стегна. Крім того стильне плаття підкреслило тонку талію.
Знаменитість блиснула стрункими ніжками в довгому вирізі вбрання.
Дженнер одягла червоні туфельки на тонкій шпильці, тим самим подовживши свій силует.
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Завершили образ сяючі сережки у вухах.
Зірка відчинила очі і подивилася вгору, позуючи біля прикрашених рослин.
"Місіс Клаус ♥", - написала Кайлі.
За п'ять годин пост зібрав майже шість мільйонів лайків і багато коментарів. Користувачі мережі написали в бік спокусниці багато приємних повідомлень, адже її форми просто спокушали і виглядали вражаюче.
Раніше ми писали, що Кайлі Дженнер одягла білосніжну маєчку, яка красиво виглядала на її засмаглому тілі. Кайлі задерла одяг, блиснувши стрункою талією і пружним животиком. Під майкою не було білизни, тому груди виглядали ще спокусливіше.
На пишних стегнах моделі можна помітити трусики, що здавалися чоловічими.
Раніше повідомлялося, що Кайлі Дженнер позувала в екстра-міні жовтого кольору на тлі світанку. При цьому красуня ефектно демонструє пружні форми, тримаючи себе за волосся.
"Грудень в Лос-Анджелесі", - коротко йдеться в повідомленні.
Нагадавши, спокуслива Кайлі Дженнер у відвертому купальнику показала все найапетитніше
Також Politeka писала, що розпалена Кайлі Дженнер грайливо приголубила себе на ліжку
А ще Politeka повідомляла, що спекотна Кайлі Дженнер в обтягуючій сукні показала кожен вигин фігури без білизни