Зірка Нацвідбору України на Євробачення-2020 Марина Круть (KRUTЬ) поділилася своєю бідою
Співачка випустила кліп на пісню «Забери мене до себе на Різдво», в основу якого поклала особисту історію.
Справа в тому, що рік тому, напередодні Різдва, Дівчина не змогла отримати візу, тому їй довелося провести всі свята без коханого, до якого вона планувала поїхати. Це дуже засмутило Марину, і всі свої почуття за 15 хвилин вона виплеснула в новій композиції.
"Сім років поспіль я працюю на всі новорічні свята. Я дивлюся на людей по інший бік сцени і завжди щиро радію закоханим людям, які мають щастя святкувати разом новорічні свята. Так склалося, що моя любов далеко за океаном, і 2020 рік вносить свої корективи. Все, що мені залишається робити, – писати такі терапевтичні пісні, для людей і для себе, перш за все, де кожен рядок пережитий до сліз», — поділилася співачка.
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У відео відображено, як Марина співає в одному з київських підземних переходів.
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