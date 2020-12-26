Відома модель Альона Омович, яку називають українською Кім Кардашьян, показала стильний фітнес-образ

Модель працює з рекламою одягу вже досить давно, тому звикла постійно міняти образи і показувати несподівані іміджі. Для фотосесій Альона змінює зачіски, надягає перуки або робить високі хвости або кіски з накладними пасмами. Також зірка експериментує зі стилем.

Однак головною особливістю всіх її образів залишається навмисний акцент на пишному бюсті. Олена не хоче приховувати гідності, вважаючи їх родзинкою в кожному новому фотосеті. Так, цей раз не був винятком. Омович одягла спортивний костюм, підкресливши незвично струнке і худорляве тіло.

У вузьких лосинах і міні-Топіці модель викликала здивування у фанатів, адже здалася багатьом ще більш схудлою, ніж раніше.

"Навіщо ти з себе так знівечила? 🤮 ; просто ппц 🤣; А навіщо така поза з вигином як у Атлантичної креветки?; Я завжди дивлюся на твої ноги😭 😍; у неї виявляється є очі👀; які очі 👍 👍 👍 можуть бути тут, коли такий шикарний вигляд! ❤; Розумію груди ще роблять силікон ,але * опу це цілковита маячня🤦 ♂️; шикарна😍; Альона ви дуже красива дівчина❤️❤».

Ми також писали, що модель не перестає вражати навіть вдома, показуючи на особистих Селфі досить неоднозначні і провокативні образи. Зокрема, цього разу на яскравому знімку Олена вирішила показати, як веселиться в білосніжному і м'якому ліжку, на якому часто влаштовує фотосесії біля вікна.

Дівчина позувала тільки в червоній нижній білизні без ліфчика, проте для інтриги прикрила пишний бюст шостого розміру одними пальцями, підсунувши їх близько до камери. Вдала цензура вийшла більш ніж спокусливою, адже Омович не приховала гідності повністю і показала при цьому підтягнуту фігуру в цілому.

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