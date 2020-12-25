Модель купальників і нижньої білизни Демі Роуз, яку називають "британською Кардашьян", показала ідеальну засмагу після відпустки

Пишногруда модель з засмаглим тілом і милою зовнішністю не перестає радувати фанатів жаркими кадрами. Щоб підігрівати інтерес до своєї персони, Демі вибирає відкриті бікіні, в яких з'являється на прогулянках на пляжі або на відпочинку на яхті. Роуз робить акцент на фігурі, так як не помітити пишний бюст красуні і її тонку талію просто неможливо.

Модель цим успішно користується, адже не має комплексів і упереджень з приводу своєї ваги. Демі зазначає, що не буде худнути заради стандартів краси і їй комфортно в такому тілі. На знімку можна побачити, як виглядає Роуз після відпустки.

Посвіжіла, задоволена і відпочила дівчина, як відзначаю шанувальники в Instagram, виглядає дуже добре в кольоровому купальнику на шнурівці.

«❤ Вражати. Дуже незвично❤; бездоганний образ❤️; Дай мені продовжити, бестія; вау Краса спіймана😍 😍; ваууу, чудова дитина, чудовий🍑; захоплюючий Бікіні; завжди світиться Малятко💜; солодкий бікіні і хороша дівчинка, просто нескінченна Краса😻 😻 😻; спасибі за вашу щирість, продовжуй робити це; ледве стримуємося».

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Роуз акцентувала увагу на своїй пишній фігурі і цього разу. Позуючи на яхті, дівчина вип'ятила бюст вперед в досить простому купальнику. А завдяки значним розмірам (у Демі шостий розмір грудей), фото вийшло більш пікантним.

Гірчичного кольору купальник особливо вдало виглядав на ідеальній бронзовій шкірі знаменитості.

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