Дочка відомого українського продюсера Потапа Наташка Горова похвалилася результатами 2020 року

На фото красуня позувала в білих міні-шортиках і шкарпетках. Дівчина стояла перед дзеркалом і знімала себе на телефон, хвалячись витонченою фігурою і плоским животиком. Горова зібрала волосся в хвостик, а ніжку спокусливо загнула. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Що ти точно зробиш в 2021?",- поставила запитання фанатам Наташа.

"Схудну", - відповів один з користувачів.

"Це справа хороша. Цього року я нарешті так і зробила. І навіть протрималася до кінця року", - написала у відповідь на бажання фаната Горова.

Користувачі не змогли прокоментувати публікацію або поставити лайки, адже знімок був залишений в сторіс Instagram, де подібних функцій немає, але так і хочеться додати: "ідеальна".

Ми повідомляли, що прийомна дочка українського продюсера Потапа Наталія Горова вразила ідеальним тілом в облягаючому вбранні.

"Ранкова розтяжка і стакан айрану", - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на фотографії Горова позує перед дзеркалом в облягаючому топі і спортивних штанях. Завдяки позі дівчини, в кадр потрапило "все краще і відразу". Однак шанувальників красуня позбавила від можливості що-небудь сказати: фотографія була розміщена в каруселі в Stories.

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