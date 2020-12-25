Популярна артистка і співачка Тіна Кароль розповіла про те, як живеться Веніаміну поза домом і без батька

Українська співачка Тіна Кароль в одному зі своїх інтерв'ю вирішила розповісти, як проходить навчання її сина і як він переживає те, що живе далеко від дому і без батька. Слова артистки також вирішили опублікувати разом зі зворушливими знімками в Instagram.

Як відомо, 12-річний син Тіни Кароль кілька років навчається в школі Великобританії. При цьому він не отримує ніяких поблажок через те, що його мама відома артистка. Також він не страждає від самотності і не конфліктує з іншими:

"Він не піддається ні цькуванню, ні бійкам в школі, ні приниженням з боку вчителів, ні приниженням з боку школярів, однолітків, його ніхто не пестить за те, що мама - зірка, його ніхто не лає за те, що мама - зірка, йому не переказують плітки, його не дражнять, що у нього немає батька. Від усього цього я втекла. Я не хочу травмувати дитину, нам достатньо пережитого», - розповідала раніше Тіна.

Раніше, в день народження сина артистки на фан-сторінках були опубліковані вітальні пости, шанувальники зробили відеонарізки з сімейних фото Кароль з сином і покійним чоловіком, продюсером Євгеном Огіром.

В інтерв'ю Кароль ділилася потаємним і болючим: чи пам'ятає Веня тата, адже коли того не стало, хлопчикові не було ще й п'яти.

"Веня любить тата. У нього така пам'ять, у вені Мого, що він мене часом лякає. Він може згадати дитинство. Він пам'ятає, що йому говорив тато, які там приколи були. Він завжди так робив: Чікі-Чікі, щипаючи за руки. І він це повторює навіть зараз. І взагалі він його копія. Така ж фігура. Такий же маленький пухляш", - зізнавалася Кароль.

Нагадавши, кардинальні зміни в зовнішності Тіни Кароль і Горбунова зачепили українців: "молодше, ніж 14 років тому".

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