Дочка популярної української співачки Олі Полякової Маша поділилася зворушливим сімейним знімком
Як розповідає Politeka, фотографію красуня опублікувала у себе на сторінці в Instagram.
"Трохи про нашу сімейку, а скільки у вас в родині людей ?» - йдеться в повідомленні.
Уточнимо, що на фотографії видно сімейство Полякових – зіркову співачку Олю, двох красунь-дочок і главу сім'ї – Вадима.
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"Які розкішні дами! Папа щасливчик!", "красива сім'я«, » що мама, що дочки - яскраві й дуже красиві😇«,» милашки«,» які ж ви Класні«,» Кльові - просто словами не передати", - пишуть її шанувальники.
До цього ми розповідали, що дочка української співачки Олі Полякової Маша здалася перед шанувальниками під час прийому ванни, викликавши обурення зіркової матері
"Як вам таке естетичне відео?» - йдеться в повідомленні.
Звернемо увагу, що на опублікованих кадрах дочка Полякової позує у ванній з мокрою головою, ефектно вигинаючись на камеру. Це стало причиною того, що сама Оля публічно «відчитала» дочку.
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