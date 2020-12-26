Модель купальників і нижньої білизни Демі Роуз, яку називають "британською Кардашьян", здивувала незвичайним образом в кофтині з ремінцями

Цього разу модель порадувала вечірнім образом в незвичайній майці і чорних брюках. Дівчина вирішила надіти кофтинку, яка не тільки не приховала її фігуру, але ще і підкреслила досить пишний бюст. Демі виставила його напоказ завдяки глибокому декольте і безлічі маленьких ремінців під грудьми.

При цьому Роуз не стала робити помітний макіяж і вибирати безліч аксесуарів, в цей раз акцент був зроблений саме на чорному костюмі, який показав «кращі» сторони дівчини без прикрас.

До слова, сама модель впевнена, що виглядає краще багатьох моделей, тому зовсім не соромиться показувати своє тіло на публіці без одягу і білизни і часто влаштовує фотосесії в «костюмі Єви» в досить нестандартних локаціях.

«Привіт, красуня з пряжками; Гарна Демі Роуз; Hermosa chiquita 🤩; Mami hermosa 🤩; найсвіжіше, як з печі😘 ♥ ️😍; Приголомшливий наряд😊😊😊; ти такий приголомшливий чоловік😘❤️; Чорний вас сильно тримає; Так жарко і красиво без всяких зусиль🔥; Прикрасити невловимо, але ви, здається, відчули це🔥😉».

Щоб підігрівати інтерес до своєї персони, Демі вибирає відкриті бікіні, в яких з'являється на прогулянках на пляжі або на відпочинку на яхті. Роуз робить акцент на фігурі, так як не помітити пишний бюст красуні і її тонку талію просто неможливо.

Модель цим успішно користується, адже не має комплексів і упереджень з приводу своєї ваги. Демі зазначає, що не буде худнути заради стандартів краси і їй комфортно в такому тілі. На знімку можна побачити, як виглядає Роуз після відпустки.

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