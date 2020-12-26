Популярна модель Гюль Бахарі, також відома, як турецька Кім Кардашьян, вразила фігурою в модній білизні

Приваблива модель звикла брати участь у фотосесіях в певному стилі. Дівчина рекламує модні наряди, тому вона намагається показувати найкращі образи в «повній готовності» - з яскравим макіяжем, безліччю аксесуарів і не приховуючи своє тіло.

При цьому Гюль не перетинає межу і не хвалиться пишним бюстом шостого розміру перед камерами. У всіх сукнях Бахарі завжди є відкрите декольте, але далі дівчина намагається приховати зайве. Цього разу на фан-акаунті нове фото порадувало фанатів, адже позувала Бахарі на ньому в одній білизні.

Чорна комбінація з білими лямками привернула увагу користувачів, адже в такому вигляді дівчина нічого не приховала:

"божественний і вогненний шоколад, все твоє 🔥 що ти провокуєш і зачаровуєш мене 🔥; чудова дівчина 🔥; найкрасивіша жінка в світі; де тебе може зустріти старомодний чоловік, класно🌹; головна визначна пам'ятка; Моя улюблена картинка; насправді ти дівчинка Барбі👌; дивно чудово; виглядає красиве і чуттєве тіло».

До цього Бахарі приміряла бежеву блузку укороченої довжини, але зі звичним відкритим декольте. Шостий розмір бюста модель приховувати не любить і акцент на достоїнствах робить вельми без комплексів. Незважаючи на це, в іншому Гюль не переборщує і не хвалиться фігурою в бікіні, як це роблять багато фітнес-моделі.

Шанувальники люблять образи зірки, яка до того ж кожен раз позує в чомусь новий і подає ідеї для «луків дня». Помітний макіяж і розпущене волосся також стали фішкою образу Бахарі.

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