Американська модель Ебігейл Рэтчфорд показала стильний образ в одній чорній білизні
Засмагла красуня з яскравою зовнішністю не боїться експериментів і завжди показує на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram найстильніші фото. Спочатку Ебі працювала на різних підробітках і шукала своє покликання. Але коли зрозуміла, що зовнішність може зробити її популярною, вона кинула підробіток офіціантки і зробила своє перше портфоліо.
Зараз Ретчфорд успішна модель, яка рекламує трендову білизну, знімається для чоловічих журналів і навіть з'являється на обкладинках модних глянців. На одному з фото Ебі постала у всій красі в чорній білизні незвичайного пошиття.
Незважаючи на те, що комплект виконаний без мережив, яскравих вставок і кольорових лямок із застібками і прикрасами, він все ж привернув увагу до себе. На підтягнутою фігурі Ебі тканина з вирізами на найцікавішому місці виглядала дуже привабливо:
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"Вау, ти красива! Я так тебе люблю; Loveeee🔥; це нормально 🆎; чарівні; розкішна красуня; у неї був стиль, у неї була Грація! 🔥 🔥 ; мені здається, їй завжди ніби 20😘 😘; чудовий вигляд, вона прекрасна жінка; дівчина вміє брати красою; любов💪; немає меж досконалості».
Раніше ми також писали, що дівчина постійно приміряє щось нове, адже знімається в рекламі білизни і щоб її «луки» не так часто повторювалися, Ебі максимально змінює зони для зйомки.
Струнка модель з засмаглим тілом порадувала особистим фото з відпочинку. У червоному бікіні з маленькими зірочками Ебі виглядала дуже привабливо. Як і завжди, волосся модель залишила розпущеним, а макіяж зробила з виділенням на карі очі.
Нагадаємо, що Ебі Ретчфорд обтягнулася червоною сіточкою і перетворилася на справжню пані: "безмежна спокуса".
А ще Politeka писала, що безсоромна Ебі Ретчфорд показала переваги в зухвалій позі:"Дика кішечка".
Також Politeka повідомляла, що Ебі Ретчфорд посвітила сідницями в "Хижому" боді: "дитинко, нахиляйся"