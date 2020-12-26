Американська модель Ебігейл Рэтчфорд показала стильний образ в одній чорній білизні

Засмагла красуня з яскравою зовнішністю не боїться експериментів і завжди показує на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram найстильніші фото. Спочатку Ебі працювала на різних підробітках і шукала своє покликання. Але коли зрозуміла, що зовнішність може зробити її популярною, вона кинула підробіток офіціантки і зробила своє перше портфоліо.

Зараз Ретчфорд успішна модель, яка рекламує трендову білизну, знімається для чоловічих журналів і навіть з'являється на обкладинках модних глянців. На одному з фото Ебі постала у всій красі в чорній білизні незвичайного пошиття.

Незважаючи на те, що комплект виконаний без мережив, яскравих вставок і кольорових лямок із застібками і прикрасами, він все ж привернув увагу до себе. На підтягнутою фігурі Ебі тканина з вирізами на найцікавішому місці виглядала дуже привабливо:

"Вау, ти красива! Я так тебе люблю; Loveeee🔥; це нормально 🆎; чарівні; розкішна красуня; у неї був стиль, у неї була Грація! 🔥 🔥 ; мені здається, їй завжди ніби 20😘 😘; чудовий вигляд, вона прекрасна жінка; дівчина вміє брати красою; любов💪; немає меж досконалості».

Раніше ми також писали, що дівчина постійно приміряє щось нове, адже знімається в рекламі білизни і щоб її «луки» не так часто повторювалися, Ебі максимально змінює зони для зйомки.

Струнка модель з засмаглим тілом порадувала особистим фото з відпочинку. У червоному бікіні з маленькими зірочками Ебі виглядала дуже привабливо. Як і завжди, волосся модель залишила розпущеним, а макіяж зробила з виділенням на карі очі.

Нагадаємо, що Ебі Ретчфорд обтягнулася червоною сіточкою і перетворилася на справжню пані: "безмежна спокуса".

А ще Politeka писала, що безсоромна Ебі Ретчфорд показала переваги в зухвалій позі:"Дика кішечка".

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