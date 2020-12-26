Український хореограф, учасник проекту «Танці з зірками» Дмитро Дікусар відверто розповів про шлюб зі співачкою Іриною Білик

Як повідомляє Politeka.net, про це він розповів в ефірі шоу на YouTube «Вечеря з Дороті». Дікусар обговорив танцювальне шоу і свою участь в ньому, а також торкнувся теми колишніх відносин.

Як відомо, після участі у другому сезоні "Танці з зірками", де Дікусар танцював з Іриною Білик, між зірками виник роман. У 2007 році в Ріо-де-Жанейро парочка зіграла весілля, обмінявшись клятвами любові. Втім, як розповів Дікусар, офіційно вони з Іриною не оформляли стосунки.

"Ми були в цивільному шлюбі. Ми так і вважали себе чоловіком і дружиною у нас і, для мене немає різниці - є штамп в паспорті, немає штампа в паспорті", - пояснив Дікусар.

Незважаючи на те, що відносини у пари не склалися, Дмитро досі тепло відгукується про свою колишню кохану.

"Я ось, припустимо, Іру часто у себе в голові називаю геніальною, тому що в ній більше, ніж талант. У ній є якась геніальність ось, я так і не зміг розгадати", - заявив захоплений танцюрист.

Відзначимо, що відносини з Білик стали для молодого танцюриста проривом. Після він утвердився в статусі топового хореографа і продовжив брати участь в різних проектах.

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