Співачка Анна Семенович підвела підсумки року, що минає і поговорила про наболіле

В кінці року, що минає відома виконавиця вирішила згадати, яким був 2020 рік, що було хорошого і що поганого. Про це вона написала на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net.

"Цей рік скоро закінчиться, та він був не простий !!! Але мені здається, що в ньому є і свої принади ! Перше - це ми всі виспалися на карантині і розібрали своє житло від старих і не потрібних речей», - розповіла вона.

Анна похвалилася, що навчилася ще смачніше готувати, але найголовніше – у неї було багато часу, щоб розібрати, як вона висловилася «завали в своїй голові».

«У моєму оточенні дуже багато пар розійшлися, спочатку це здається сумною новиною . Але якщо придивитися, то це нормально, всі люди розвиваються в своєму темпі і буває, що в парі один росте швидше іншого, і в якийсь момент їм стає не по дорозі. Так давайте відпускати з мудрістю і добротою тих, з ким наші шляхи розійшлися», - написала вона.

Свій пост співачка проілюструвала знімками, де вона гуляє вулицями міста в пальто нарозхрист, демонструючи свій величезний бюст, які випирає навіть під широким світшотом.

В цілому фанатам сподобалися фотографії, проте деякі відзначили, що фігура у Ані хоч і класна, але не завадило б схуднути.

"Ганнуся ну схудніть пож, така класна фігурка у вас, особливо коли на ковзанах були, ну Чудо просто сексі», - попросила одна з прихильниць.

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