Відома мексиканська модель журналу "Playboy" Кассандра Сьєнега (CJ SPARXX) натягнула на красиву фігуру рожевий комбінезон

Шикарна модель в кожному образі намагається продемонструвати свої красиві частини тіла, передавати Politeka.net. Зірка цього разу показала ідеальні форми в рожевому комбінезоні.

Тканина підкреслила всі вигини зірки, а глибоке декольте додало образу особливої пікантності.

Кассандра навряд чи утримувала бюст від того, щоб він не показався у всій красі. Груди заворожували красою, чого і домагалася спекотна брюнетка.

Красуня розкинулася на сонечку, ніби йому віддаючись.

На одному з кадрів модель постала в компанії таких же жарких "зайчиків". Трійця стояла і посміхалася в камеру.

"Танцівниця з Лас-Вегаса набуває абсолютно нового змісту", - написала Сьєнега.

За сім годин пост зібрав понад 5000 лайків і багато коментарів. Користувачі мережі написали компліменти красивим дівчатам, вихваляючи їх вигини.

Раніше ми писали, що Кассандра Сьенега показала шикарну фігуру під час відпочинку. Модель позувала на білосніжній яхті, розкинувши руки.

Видно, що зірка отримувала насолоду від проведення часу. Модель широко посміхалася, прикривши очі.

Зірка натягнула на великий бюст маленький ліфчик, який навряд чи приховував найінтимніше.

Раніше повідомлялося, що Кассандра Сьєнега одягла крихітний топік з величезним декольте, з якого вистрибував бюст. Тонкі лямочки натягнулися на плечах під вагою принад. На маєчці помітний принт у вигляді кішечки.

На обличчі Сьєнеги практично не було макіяжу, лише пухкі губи були підкреслені легким блиском.

Нагадаємо, Кассандра Сьєнега з "Playboy" блиснула нереальною спокусою, скинувши нижню білизну:"спека в ліжку".

Як повідомляла Politeka, Кассандра Сьєнега з "Playboy" помірялася безсоромністю з подружками в купальниках: гаряче фото.