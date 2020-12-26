Відома модель Альона Омович, яку називають українською Кім Кардашьян, спантеличила занадто худорлявою фігурою

Струнка модель, яка займається рекламою одягу для онлайн-магазинів не перестає дивувати відвертими і навіть зухвалими образами, адже зовсім не приховує своє тіло. Дівчина пишається фігурою, адже з народження вона завжди була дуже стрункою і заявляє, що навіть не сидить на дієтах.

Однак, останнім часом шанувальники все частіше помічають, що зірка схудла навіть більше, ніж зазвичай і тепер її фігура нагадує фігуру дівчини, яка страждає від серйозного виснаження організму і анорексії в цілому. Олена зазначає, що звикла до таких випадів і запевняє, що з нею все гаразд.

Показавши нещодавно себе в чорній сукні з тонкої тканини з прозорим низом, Омович вдалося збентежити худими ніжками-сірниками.

"1 або 2?🐈 ⬛Сукню і сумочку замовляла у @ dmydshop 🎁 мені йде чорний колір?♠ ️ ",- пише Олена.

«Ніжки як спичечки; Ну звичайно такі ніжки не в тренді, треба трохи поправитися, і буде красиво👌; на кухню терміново 🤦🏾♂️🤦🏾♂️; Ніжки як сосулка😂; Поміняй вже ці импнтанты на нормальний розмір які подойтут твоєму тілу, і набрати м'язову масу треба; Обидві💫💫; я ніколи не бачив таку красиву жінку, як ти😍;; Обидві, ти прекрасна 😍; Гарна😻😻😻; Плаття 🔥, сумочка - шик! а про блиск для губ якось ні слова....; Ніжки тоненькі, ручки тоненькі, а плачу. Одні імпланти стирчать".

Ми також писали, що для фотосесій Олена змінює зачіски, надягає перуки або робить високі хвости або кіски з накладними пасмами. Також зірка експериментує зі стилем.

Однак головною особливістю всіх її образів залишається навмисний акцент на пишному бюсті. Олена не хоче приховувати гідності, вважаючи їх родзинкою в кожному новому фотосеті. Так, цей раз не був винятком. Омович одягла спортивний костюм, підкресливши незвично струнке і худорляве тіло.

У вузьких лосинах і міні-Топіці модель викликала здивування у фанатів, адже здалася багатьом ще більш схудлою, ніж раніше.

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