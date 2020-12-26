Знаменита модель Белла Хадід, ангел бренду Victoria's Secret, підкорила фігурою в тонкому мереживі
Струнка красуня заворожила фігурою не тільки простих людей, але і всесвітньо відомі бренди які регулярно запрошують її на фотосесії та покази, пише Politeka.net. Користувачі мережі у фан-сторінці зірки розмістили одне з архівних фото.
Так, Белла позувала в мереживному боді з глибоким декольте, з якого виставився пишний бюст. Груди ледве утримувала тонка тканина, що анітрохи не бентежило знаменитість. Тонкі бретельки мало не зісковзували з плечей шикарної бестії.
Крім того, модель навіть прийняла відверту позу, розставивши ніжки.
Волосся було прибрано назад, а на обличчі, здавалося, немає макіяжу. Зірка виглядала серйозною.
Яма з "Танців з зірками" ошелешив видом з густим волоссям, рідкісне фото: "жах, на себе не схожий"
Оголошення загальної мобілізації, українців поставили перед сумним фактом: "і чоловіки, і жінки..."
Дружина Олега Винника вийшла з тіні чоловіка і звела з розуму витонченою фігурою в латексі: "Квітка Таюне"
Під Києвом позашляховик влетів у пішоходів, ніхто не вижив: кадри і перші деталі трагедії
Автор поста зазначив, що знімок був зробленийу 2014 році.
За кілька годин публікація зібрала майже 100 лайків і трохи коментарів. Користувачі Мережі писали багато приємних повідомлень.
"Вона бездоганна", - написав один з фанатів.
Раніше ми писали, що Белла Хадід постала в чорному вбранні, яке виблискувало на світлі.
Примітно, що одяг мав занадто відвертий виріз, з якого здався пишний бюст. Груди і бліда шкіра притягували погляд.
На одному з кадрів видно вирізи, що оголюють тонку талію моделі, і трохи відкривають види на животик.
Раніше повідомлялося, що Белла Хадід позувала разом з топ-моделлю Вітторією Черетті.
Обидві постали топлес, без сорому демонструючи свій невеликий бюст.
На одному кадрі красуні прикрили груди руками, а на другому - Вітторія постала у всій красі, проте автори поста зафарбували найінтимніше.
Нагадавши, спекотна Белла Хадід засвітила найапетитніші місця в зухвалому вбранні
А ще Politeka писала, що спекотна Белла Хадід блиснула округлостями в непристойному купальнику
Також Politeka повідомляла, що мокра Белла Хадід побешкетувала на камеру, гарячі кадри