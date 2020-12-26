Знаменита модель Белла Хадід, ангел бренду Victoria's Secret, підкорила фігурою в тонкому мереживі

Струнка красуня заворожила фігурою не тільки простих людей, але і всесвітньо відомі бренди які регулярно запрошують її на фотосесії та покази, пише Politeka.net. Користувачі мережі у фан-сторінці зірки розмістили одне з архівних фото.

Так, Белла позувала в мереживному боді з глибоким декольте, з якого виставився пишний бюст. Груди ледве утримувала тонка тканина, що анітрохи не бентежило знаменитість. Тонкі бретельки мало не зісковзували з плечей шикарної бестії.

Крім того, модель навіть прийняла відверту позу, розставивши ніжки.

Волосся було прибрано назад, а на обличчі, здавалося, немає макіяжу. Зірка виглядала серйозною.

Автор поста зазначив, що знімок був зробленийу 2014 році.

За кілька годин публікація зібрала майже 100 лайків і трохи коментарів. Користувачі Мережі писали багато приємних повідомлень.

"Вона бездоганна", - написав один з фанатів.

Раніше ми писали, що Белла Хадід постала в чорному вбранні, яке виблискувало на світлі.

Примітно, що одяг мав занадто відвертий виріз, з якого здався пишний бюст. Груди і бліда шкіра притягували погляд.

На одному з кадрів видно вирізи, що оголюють тонку талію моделі, і трохи відкривають види на животик.

Раніше повідомлялося, що Белла Хадід позувала разом з топ-моделлю Вітторією Черетті.

Обидві постали топлес, без сорому демонструючи свій невеликий бюст.

На одному кадрі красуні прикрили груди руками, а на другому - Вітторія постала у всій красі, проте автори поста зафарбували найінтимніше.

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