Відома модель Кім Лі, яку називають корейською Кардашьян, вирішила влаштувати фотосесію у ванній

Модель працює діджеєм в нічному клубі, однак це не заважає їй влаштовувати інтригуючі фотосесії і навіть зніматися для популярних чоловічих журналів. Так як красуня досить давно займається своєю роботою, вона встигла стати знаменитою в Instagram.

Допомогли в цьому Кім Лі її фото в бікіні і купальниках на відпочинку, адже багато хто помітив, що дівчина схожа на знамениту модель Кім Кардашьян і навіть почали порівнювати їх двох. Сама Лі ніяк компліменти не коментує, але продовжує радувати шанувальником стильними фото.

Наприклад, на чорно-білому кадрі Кім влаштувала сеанс спокушання прямо у ванній. Дівчина була одягнена лише в мокру сорочку, а завдяки тому, що все зайве було приховано, фото вийшло вельми інтригуючим:

"Коли Бог створив вас, він хвалився; кожен день я прокидаюся, щоб побачити твій пост; дуже гарний образ; Вода погана? Або ти?; о я впевнена, у тебе все одно такий хороший смак! 💗 ; підбадьорся, дитинко! найкраще це ще попереду для нас; це схоже на погану воду у ванні😂 🤣; гей, я хочу бути твоїм оператором, будь ласка; завжди красиво, тому що Ти Ангел для мене».

Раніше знаменитість ділилася виключно кадрами з роботи – Кім працює діджеєм в нічних клубах. Однак тепер дівчина також бере участь в зйомках для глянцю, чоловічих журналів і онлайн-магазинів.

Кадр, на якому вона позує в одній ніжно-рожевій білизні з сіточкою, спровокував бурхливі обговорення. Ідеальний загар, яскравий макіяж і мінімум прикрас зробили цибулю Кім Лі дуже спокусливим. Сидячи на м'якому дивані дівчина також показала татуювання на ніжці, на яку звернули увагу шанувальники.

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