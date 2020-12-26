Відома співачка і блогерка Тетяна Котова, колишня солістка групи "ВІА Гра" блиснула бездоганною фігурою на новому фото
Як передає Politeka.net, зіркова красуня виклала на своїй сторінці в Instagram спокусливе фото, на якому її можна побачити в досить відвертому образі. Дівчина любить кружляти голови фанатам.
Перед камерою Таня з'явилася в синьому халатику, котороый накинула на оголене тіло, але це її зовсім не бентежить, вона весело позувала фотографу, прикривши пишні груди і виставивши напоказ свої стрункі ніжки.
"До речі, всі помітили, що мене стало більше в щоденних сторі? Намагаюся показувати побільше роботи, життя.. що ще хотіли б бачити там частіше?",- запитала красуня у своїх шанувальників.
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Нова фотографія зібрала масу захоплених відгуків.
"Шикарно виглядаєте Тетяночка дорога, вам йде такий колір",
"Так, я рада, що вас дійсно стало більше, обожнюю дивитися вас 🔥 🔥 ", "Певного стало набагато більше мені це шалено подобається бо вже давно не було новин", " Хотілося б побачити, як ви проводите вільний час", " Так, я помітила. У вас шалено цікаве життя❤️❤️❤️", - висловилися в мережі.
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