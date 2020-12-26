Норвезька модель Хільде Осланд, відома завдяки титулу "найкрасивішої жінки в світі", показала, як проводила час на відпочинку

Модель з довгим світлим волоссям, привітною посмішкою і підтягнутою фігурою завжди викликає сотні компліментів у шанувальників. Навіть на пляжі дівчині вдається виглядати неймовірно привабливо. Більш того, в рожевому бікіні Хільде стає схожа на на ляльку Барбі.

Так, модель на відпочинку показала, як веселилася з близькими і здивувала при цьому підтягнутою фігурою в рожевому бікіні. Для більшої пікантності також Хільде натягнула лямки вище і показала бюст з вельми вдалого ракурсу.

Розпущені локони, денний макіяж без виділення контурів і звична мила посмішка створили бездоганний образ для молодої моделі:

"Красуня в рожевому❤️❤️; дивно. .. красуня ...; це модель або богиня, така прекрасна; ти виглядаєш, як дуже сексуальна дівчина; чудово !!! 🔥 ; Дуже красиво в рожевому бікіні Lil; ідеально поєднується з вашою красивою і сексуальною посмішкою😏 😚 💋 🖽; ура краща картинка👍; якщо є досконалість, ви її уособлення; Бог повинен був залишити тебе для себе».

Нещодавно Хільде оголосила про свою вагітність первістком, тому в її профілі почали рідше з'являтися відверті фото, тепер дівчина робить акцент на фігурі, що змінилася, в милих образах. У той же час на фан-акаунтах згадують кращі бікіні Осланд За останній час.

У Червоній білизні з тонкими мереживами і на тлі білосніжного ліжка блондинка виглядала ще яскравіше ніж зазвичай, а коктейль з кокоса поруч з нею надав образу якоїсь екзотичності. Також Хільде прикрасила розпущені світлі локони однією квіткою.

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