Пишногруда Памела Андерсон здивувала яскравим фото
Як повідомляє Politeka.net, відома американська актриса і фотомодель Памела Андерсон-живий доказ того, що в будь-якому віці можна виглядати приголомшливо і випромінювати спокусливість.
53-річна зірка культового серіалу "Рятувальники Малібу" регулярно балує шанувальників відвертими і чуттєвими знімками в Instagram. Кілька годин тому там з'явилося нове пекуче фото красуні.
Бокс зараз став одним з найпопулярніших напрямків у фітнесі, адже він не тільки підвищує витривалість, але і допомагає зміцнити всі м'язи, придбати рельєф і швидко схуднути. Памела Андерсон не стала винятком і також зайнялася популярним, серед знаменитостей, видом спорту.
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Так, в Instagram американська знаменитість додала фото тренування, на якому боксує з вигаданим противником. Для заняття Памела обрала військові штани з високою талією і чорну футболку, а також ремінець, який підкреслив її тонку талію.
Користувачі мережі залишили для спокусливої блондинки Памели Андерсон теплі слова і компліменти її зовнішньому вигляду та прекрасній спортивній формі:
"тигр, що крадеться та ховається", " красиві пурхають метелики
🤍 ", "ще один сон" ," ти завжди запалюєш мій телефон та фантазію" ," ти шокуєш!".
Нагадаємо, невгамовна Памела Андерсон розсунула ноги в крихітних трусиках.
Як Politeka писала, що Памела Андерсон в обтягуючому купальнику нагадала, чим спокушає чоловіків.
Також Politeka повідомляла, що Памела Андерсон задерла ніжки, засвітивши найцікавіше.