Українська актриса Ольга Сумська здивувала спільними знімками з Іриною Білик

Як передає Politeka.net, відповідні кадри з'явилися на Instagram-сторінці артистки.



"Нарешті ми зустрілися, кохана. Який вечір, друзі...",- заявила Сумська на відео.

Попри те, що Ольга старша за Ірину на 4 роки, виглядала вона явно молодше своєї іменитої подруги, що і підмітили її підписники.

Шанувальники Ольги не були зачаровані своєю улюбленицею, а ось співачка Ірина Білик нарвалася на критику.



"Ольга, ви як завжди неймовірно жіночні", "Білик не впізнати, невдала пластика на жаль .."Білик жахливо виглядає. Схожа на воскову фігуру. Невдала пластика зробила з неї трансвестита", "Які артисти. Золота колекція української естради. Ольга, ви не змінюєтеся, з роками тільки вишуканіше стаєте", "Чому у Білик завжди закритий рот і вона ніколи не посміхається, свято все-таки. Олечка як завжди красуня", "Ольга, ви дуже красиві, а Білик то жах", "Білик це ж.па просто капець, краще б вдома сиділа, і не лякала народ. Ольга красуня", - писали в коментарях під постом актриси.



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