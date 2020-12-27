Співак Філіп Кіркоров здивувавши Миколу Баскова несподіваною пропозицією

Як передає Politeka.net, визнання російський артист зробив на російському ТБ.



За словами Баскова, його друг і колега Філіп дуже трепетно ставиться до поваги пам'яті пішли зірок і часто буває на місцях їх поховання.

Однак Бедросович незадоволений тим, що розташування могил улюбленців публіки знаходяться далеко один від одного. Саме тому він озвучив Баскову незвичайну ідею.

"Мені подзвонив Кіркоров і запропонував, щоб нас поховали поруч. Це щоб шанувальники могли приходити відразу до нас обом", - з посмішкою на обличчі поділився Микола Басков.

Варто відзначити, що схожа розмова у Баскова стався і іншим російським виконавцем - Григорієм Лепсом. Артисти задумалися про тривалість життя і навіть посперечалися, хто швидше помре.

"Послухай, ти з'явився раніше мене», - почав Басков з жартівливим підтекстом, після чого отримав відповідь від Лепса:

"І помру пізніше тебе, повір мені", - сказав співак.

Басков засміявся і жартівливо парирував: «Григорій, киньте пити ці таблетки». Після чого натовп загудів і почав сміятися.





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