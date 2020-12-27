51-річна Дженніфер Лопес підірвала мережу оголеним тілом у сміливій фотосесії

Як повідомляє Politeka.net, Дженніфер Лопес славиться не тільки своєю творчістю: співачка регулярно представляє нові треки і активно знімається в кіно.

Ще сильніше фанатів хвилює її нев'януча зовнішність. У своєму блозі Instagram знаменитість завжди виглядає абсолютно неперевершено і доводить, що з роками практично не змінюється.

У свої 51 співачка і актриса виглядає стрункою, підтягнутою і спокусливою. І не вважає за потрібне приховувати таку красу.

Дженніфер на новому фото постала абсолютно голою, на ній чітко видно тільки ангельські крила, прикріплені до спини. Зачіску Лопес зробили з ефектои мокрого волосся. Накачане тіло знаменитості з рельєфними м'язами просто підірвало мережу. Фанати, які звикли до гарячого контенту зірки, залишилися від даного фото в неймовірному захваті.

Так, за свій ефектний образ зірка отримала масу компліментів від фанатів і схвальних відгуків від них.

"Ух ти! це приголомшливо! ... 💜 ", "Солодкий ангел", "о, мій бог", " Ангел з небес ♥ ️ ♥ ️ти мій ангел люблю тебе♥", " королева богинь! Я так готова, королева!", "Красуня Єва😘 😍 🌹♥️", " вона послана з небес ".

Нагадаємо, Дженніфер Лопес в костюмі з блискіток збентежила помолоділим виглядом.

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