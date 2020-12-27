У мережі показали, як співак Дан Балан виглядав в молодості

Як передає Politeka.net, архівний знімок з'явився на фан-сторінці артиста в Instagram.

"Автостопом прямо до серця", - йдеться в підписі до посту.



На опублікованому фото співака майже не впізнати: кучеряве волосся і погляд молодика тільки здалеку нагадував нинішнього красеня, який, якщо вірити чуткам, підкорив Тіну Кароль.

Шанувальники співака прийшли в захват від такого образу улюбленця, але були і ті, хто розкритикував його зовнішній вигляд.



"Такий кучерик миленький", "Талановитий музикант, красивий чоловік! Я дивуюся людям, які пишуть гидоти", "Пупсик", "Автостопом з якоїсь копиці виліз", - писали українці під постом.

Раніше ми повідомляли, що Дан Балан відверто висловився про свій роман з Тіною Кароль.

З моменту спільної появи двох артистів на шоу «Голос країни» Шанувальники не перестають знаходити все нові докази їх таємного роману.





В одному з інтерв'ю Балану довелося відповісти на питання про те, чи був їхній роман з Кароль реальним і чи варто шанувальникам чекати його продовження. Втім, співак явно не хотів відкривати завісу таємниці, тому його відповідь була дуже розпливчастою.

"Нехай це залишиться в книзі. У книзі, написаній рукою генія", - заявив Балан.





Нагадаємо, що Тіна Кароль показала топ спокусливих образів в білому, кадри гаряче вогню:»Ауф, яка вовчиця...".

Як повідомляла Politeka, Тіна Кароль пікантними вирізами вразила наповал глядачів"Танців з зірками".

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