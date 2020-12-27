Відома актриса Анастасія Задорожна, зірка фільмів "Квартал 95", показала своє фото, зроблене в США, та запитала поради щодо приготування новорічного салату

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку Задорожної в соцмережі.

Так, актриса розмістила у своєму акаунті фото, де вона позує у кофтинці в сіточку на фоні океану у Флориді.

На світлині у Задорожної пишне і кучеряве волосся та кофтинка у чорну сіточку з глибоким декольте.

"Як готувати Олів'є?" - запитала вона у фоловерів.

Також вона доповнила підпис хештегами про те, що вона у США, і що новорічний стіл ніхто не скасовував.

Підписники актриси з радістю поділились своїми рецептами традиційної новорічної страви, а також засипали зірку компліментами.

"Гарна яка", "Не вмієш готувати - купи! Чого простіше", "Олів'є я роблю з куркою вареною, заправка - йогурт без добавок і гірчиця. З прийдешніми святами!", "Береш філейку, краще дві...", "З ковбасою не поважаю, тільки з яловичиною", "Попросити кухаря приготувати російський салат", "Я з яловичини роблю вареною чи з вареного язика. І огірки свої домашні", "Я люблю з язиком", - пишуть в коментарях.

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