Актриса Анастасія Шульженко, яка прославилася після роману з Тарзаном, продовжує всіляко нагадувати стриптизеру про своє існування

Нова публікація з'явилася в особистому Instagram-акаунті починаючої актриси.

Цього разу "коханка" Тарзана опублікувала знімок з Сергієм Глушко, на якому він тримає святковий торт з нагоди свого 50-річчя.

А знущальну публікацію Анастасія Шульженко супроводила композицією з назвою "Євангеліє від Всесвіту".

"Будьте обережні зі своїми бажаннями-вони мають властивість збуватися", - підписала починаюча актриса композицію з Тарзаном.

Користувачі миттєво відреагували на публікацію і відзначили, що Анастасія Шульженко після роману з Тарзаном "небезпечна для суспільства".

"Така красуня, я офігела коли побачила передачу, що така красуня з цим Мауглі була", " навіщо піар за рахунок чужих чоловіків? Твоя сторінка-ну так виставляй себе у всій красі" ," ви дуже мила, красива! Залиште минуле в минулому! І не озирайтеся туди! Ви гідні, без сумніву, кращого! Щастя вам!", "Ви небезпечні для суспільства", " Правильно Настя, давай його в хвіст і гриву", " Ну тільки я подумала, що ти порозумнішала, а ні, друга серія пішла", " Невже у вас своє життя таке нудне і безглузде, що ви лізете і лізете в чужу сім'ю", - написали вони в коментарях.

Раніше ми розповідали, що Анастасія Шульженко влаштувала нічні розваги, показавши, на що здатна.

У себе в Instagram Анастасія опублікувала відео, на якому займалася розтяжкою. Дівчина без праці сіла на шпагат, а також встала на місток, показавши, на що здатне її тіло. Зайнятися собою красуня вирішила вночі.

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