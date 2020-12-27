"Вже поруч зі своїм сином..."

Зупинилося серце відомої журналістки та громадського діяча

Цю інформацію в Facebook підтвердив політичний діяч Олесь Шевченко.

Так, відома Україна Катерина Зеленська померла у віці 88 років.

Повідомляється, що трагедія трапилася вчора, 26 грудня.

"Відійшла від нас, щоб бути вже поруч зі своїм сином Сергієм Набокою, українська журналістка Катерина Зеленська. Вона була талановитою і, головне, чесною журналісткою, активно і сміливо допомагала в діяльності опозиційного до влади Українського культурологічного клубу. Вічна і світла пам'ять...",- написав Олесь Шевченко у своєму мікроблозі.

Внучка журналістки Надія Набока додала, що офіційна церемонія прощання з Катериною Зеленською відбудеться 30 грудня о 14:00 в крематорії на Байковому кладовищі.

Катерина Зеленська чотири дні не дожила до дня народження: 30 грудня їй мало виповнитися 89 років.

"Царство Небесне", "нехай спочиває з Богом", " Царство Небесне... Мені довелося працювати під її керівництвом. Вона була чудовим редактором...", "Нехай прийме Господь її в своїх хоромах", " Царство Небесне і вічний спокій пані Катерині! Сергій Набока мій побратим, нехай зустрічає свою матусю"," дуже шкода, коли вже закінчиться цей 2020 рік", - написали українці в коментарях.

Нагадавши, обірвалося життя видатного українця, Країна вражена.

Як повідомляла Politeka, помер відомий українець.

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