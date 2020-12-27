Зупинилося серце відомої журналістки та громадського діяча
Цю інформацію в Facebook підтвердив політичний діяч Олесь Шевченко.
Так, відома Україна Катерина Зеленська померла у віці 88 років.
Повідомляється, що трагедія трапилася вчора, 26 грудня.
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"Відійшла від нас, щоб бути вже поруч зі своїм сином Сергієм Набокою, українська журналістка Катерина Зеленська. Вона була талановитою і, головне, чесною журналісткою, активно і сміливо допомагала в діяльності опозиційного до влади Українського культурологічного клубу. Вічна і світла пам'ять...",- написав Олесь Шевченко у своєму мікроблозі.
Внучка журналістки Надія Набока додала, що офіційна церемонія прощання з Катериною Зеленською відбудеться 30 грудня о 14:00 в крематорії на Байковому кладовищі.
Катерина Зеленська чотири дні не дожила до дня народження: 30 грудня їй мало виповнитися 89 років.
"Царство Небесне", "нехай спочиває з Богом", " Царство Небесне... Мені довелося працювати під її керівництвом. Вона була чудовим редактором...", "Нехай прийме Господь її в своїх хоромах", " Царство Небесне і вічний спокій пані Катерині! Сергій Набока мій побратим, нехай зустрічає свою матусю"," дуже шкода, коли вже закінчиться цей 2020 рік", - написали українці в коментарях.
Нагадавши, обірвалося життя видатного українця, Країна вражена.
Як повідомляла Politeka, помер відомий українець.
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