Українські артистки все частіше з'являються на публіці зі схожими зачісками - очевидно, коси стали новим трендом у вітчизняному шоу-бізнесі

Про це повідоляє Politeka з посиланням на сторінку "Зірковий шлях".

Так, у мережі з'явились фото відомих українських співачок Насті Каменських та Джамали, на яких у зірок схожі зачіски - масивні довгі коси, заплетені по всій голові.

"Хто б міг подумати, що коси знову стануть трендом. З плетіннями легко експериментувати, вони стануть окрасою будь-якого стилю. З цим точно погодяться співачка @jamalajaaa та зірковий детектив шоу МАСКА (@maskaukrainetv) @kamenskux. А чий варіант заплетеного волосся вам подобається найбільше?" - запитують у фоловерів.

Слід зазначити, що Каменських та Джамала - не єдині, хто "приміряв" на себе такий лук. Також з подібною зачіскою нещодавно з'явилась вокалістка групи The hardkiss Юля Саніна в своєму кліпі "Кобра".

Хоч на запропонованому колажі і не було Саніної, але багато хто у коментарях пригадав про неї.

"У вокалістки The hardkiss", "Саніна, а не ці дві", "З номером 2 отару по полю ганяти", "NK - що сталося з нею? Жах просто", "Джамала", "Ну мені більше подобається у Насті", - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, що соковита Настя Каменських у білизні та хутрі похвалилася пікантними фото від Плакидюк.

Як повідомляла Politeka, стильна Каменських " втекла "з дому і зачарувала зірку" Холостяка " розкутою позою.