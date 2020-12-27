Дочка скандального українського політика Михайла Добкіна приголомшила шанувальників, показавшись в прозорому вбранні без білизни

Як розповідає Politeka, фотографією дівчина поділилася у себе на сторінці в Instagram.

"Заходимо в Новий Рік красиво", - коротко йдеться в повідомленні.

На знімку Алла Добкіна постає перед камерою, позбувшись білизни й прикривши пікантні місця стразами, "добивши" образ бездоганною зачіскою і макіяжем.

"Снігова королева», «Ляя яка», "не посперечатися, красиво", - пишуть користувачі Мережі.

До цього ми розповідали, що колишній народний депутат Михайло Добкін висловився про Помаранчеву революцію і Євромайдан.

Свою оцінку подіям 2004 і 2014 років він дав в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону.

Ще й надто, екс-нардеп упевнений, що українці, які були на Майдані повинні "розкаятися".

"Це все штучні наративи, які нам намагаються прищепити. Я не бачу "гідності", я не бачу гідності у людей. Я бачу, що ті, хто активну участь брав у Майдані на боці Майдану й у 2004 – му, і у 2014 році, - це страх самому собі зізнатися, що "я мудак, я не так вчинив. Я був козел і повний ідіот, мене обдурили. Я йшов протягом", - заявив Добкін.

Нагадавши, Добкін похвалив ОМОН за" порятунок " Білорусі.

Як повідомляла Politeka, "двійника" Михайла Добкіна знайшли в Росії.

Також Politeka писала, що скандальний Добкін засвітився із забороненим символом на грудях:"буде завжди".