Популярна артистка і співачка Тіна Кароль показала себе у нових образах

Про це повідомляє Politeka з посиланням на фан-сторінку Кароль у соцмережі.

У шанувальників запитали, який з двох образів артистки їм подобається більше.

"Який образ Тіни Кароль сподобався вам більше? 1 чи 2?" - йдеться у підписі до фото.

На одній з фотографій Кароль позує у картатій довгій сукні, яка підкреслює зону декольте. На іншому фото Кароль у більш ніжному образі - на ній біла сукня з відвертий розрізом до стегна та теж досить глибоким декольте.

У коментарях користувачі відповіли на питання про те, який образ їм більше подобається, а також засипали Тіну компліментами.

"Гарна", "Красуня", Перший образ кращий", "А мені обидва подобаються", "А як бути, якщо Тіна і там, і там чудова? Ось як вибрати?"

Раніше, в день народження сина артистки на фан-сторінках були опубліковані вітальні пости, шанувальники зробили відеонарізки з сімейних фото Кароль з сином і покійним чоловіком, продюсером Євгеном Огіром. В інтерв'ю Кароль ділилася потаємним і болючим: чи пам'ятає Веня тата, адже коли того не стало, хлопчикові не було ще й п'яти.

Нагадаємо, кардинальні зміни в зовнішності Тіни Кароль і Горбунова зачепили українців: "молодше, ніж 14 років тому".

Також Politeka писала, що рідкісне фото Тіни Кароль з братом і батьками облетіло мережу.