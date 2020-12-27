Популярна артистка і співачка Тіна Кароль показала себе у нових образах
Про це повідомляє Politeka з посиланням на фан-сторінку Кароль у соцмережі.
У шанувальників запитали, який з двох образів артистки їм подобається більше.
"Який образ Тіни Кароль сподобався вам більше? 1 чи 2?" - йдеться у підписі до фото.
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На одній з фотографій Кароль позує у картатій довгій сукні, яка підкреслює зону декольте. На іншому фото Кароль у більш ніжному образі - на ній біла сукня з відвертий розрізом до стегна та теж досить глибоким декольте.
У коментарях користувачі відповіли на питання про те, який образ їм більше подобається, а також засипали Тіну компліментами.
"Гарна", "Красуня", Перший образ кращий", "А мені обидва подобаються", "А як бути, якщо Тіна і там, і там чудова? Ось як вибрати?"
Раніше, в день народження сина артистки на фан-сторінках були опубліковані вітальні пости, шанувальники зробили відеонарізки з сімейних фото Кароль з сином і покійним чоловіком, продюсером Євгеном Огіром. В інтерв'ю Кароль ділилася потаємним і болючим: чи пам'ятає Веня тата, адже коли того не стало, хлопчикові не було ще й п'яти.
Нагадаємо, кардинальні зміни в зовнішності Тіни Кароль і Горбунова зачепили українців: "молодше, ніж 14 років тому".
Також Politeka писала, що рідкісне фото Тіни Кароль з братом і батьками облетіло мережу.