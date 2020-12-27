Шоумен і зірка "Квартал 95" Юрій Ткач показав, як можуть бурхливо проходити зйомки
Курйозним кадром гуморист поділився у своєму особистому Instagram.
Так, Юрій Ткач опублікував знімок, на якому видно величезний синець на його голові.
"Прищ вискочив. У всіх же буває? Що робити?", - з гумором підписав шоумен фото в своєму Instagram, хоча на знімку можна побачити дуже втомленого Юрія Ткача.
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Шанувальники миттєво відреагували на публікацію і порадили зірці "Квартал 95" не злити дружину. Інші ж припустили, що це не синяк, а звичайний грим.
"Запитайте у кума", " не схоже на прищ...", "Ага, прищ, дружина сковорідкою заїхала. Додому потрібно вчасно повертатися", "потрібно, щоб кум плюнув і все пройде", "це Грімм, макіяж", " Начебто хороший хлопець, за що так налупашили?", "Нехай песик лизне", " хто це зробив?", - з гумором відписали фанати в коментарях.
Раніше ми розповідали, що Юрій Ткач приголомшив фанатів хворобливим виглядом.
Юрій Ткач вирішив повеселити шанувальників, зробивши сумне обличчя і загорнувшись в теплий халат.
Деякі користувачі Instagram з гумором поставилися до публікації гумориста. Але були й такі коментатори, які припустили. що у Юрія Ткача якісь проблеми зі здоров'ям, про що говорять його мішки під очима.
Нагадавши, Ткач з "Квартал 95" міцно притиснув до себе свій найдорожчий подарунок.
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