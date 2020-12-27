Шоумен і зірка "Квартал 95" Юрій Ткач показав, як можуть бурхливо проходити зйомки

Курйозним кадром гуморист поділився у своєму особистому Instagram.

Так, Юрій Ткач опублікував знімок, на якому видно величезний синець на його голові.

"Прищ вискочив. У всіх же буває? Що робити?", - з гумором підписав шоумен фото в своєму Instagram, хоча на знімку можна побачити дуже втомленого Юрія Ткача.

Шанувальники миттєво відреагували на публікацію і порадили зірці "Квартал 95" не злити дружину. Інші ж припустили, що це не синяк, а звичайний грим.

"Запитайте у кума", " не схоже на прищ...", "Ага, прищ, дружина сковорідкою заїхала. Додому потрібно вчасно повертатися", "потрібно, щоб кум плюнув і все пройде", "це Грімм, макіяж", " Начебто хороший хлопець, за що так налупашили?", "Нехай песик лизне", " хто це зробив?", - з гумором відписали фанати в коментарях.

Раніше ми розповідали, що Юрій Ткач приголомшив фанатів хворобливим виглядом.

Юрій Ткач вирішив повеселити шанувальників, зробивши сумне обличчя і загорнувшись в теплий халат.

Деякі користувачі Instagram з гумором поставилися до публікації гумориста. Але були й такі коментатори, які припустили. що у Юрія Ткача якісь проблеми зі здоров'ям, про що говорять його мішки під очима.

Нагадавши, Ткач з "Квартал 95" міцно притиснув до себе свій найдорожчий подарунок.

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