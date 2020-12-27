Блогер і ведуча шоу "Орел і решка" Настя Івлєєва знає, як потрібно зі смаком міняти образи

Свіжі фотографії російська зірка опублікувала у своєму Особистому Instagram.

Судячи з фото, дружина російського репера Елджея психанула і позбулася довгого волосся.

На першому знімку Настя Івлєєва постала перед фанатами з короткою стрижкою, перефарбованими в чорний колір волоссям, а зухвалий образ вона доповнила розкішною шубкою.

На другому фото Наста Івлєєва позує вже в яскраво червоному тренчі, а щоб додати фотосесії зухвалості, вона вирішила надіти собі нашийник з шипами.

"Спите?"- лаконічно ведуча шоу "Орел і решка" підписала нові знімки в своєму Instagram.

Перевтілення сподобалося її шанувальникам, через що вони завалили блогера лісовими коментарями і сотнями лайків.

Більш того, в коментарях її порівняли з українською телеведучою Оленою-Христиною Лебідь і Філіпом Кіркоровим.

"Сильно"," Ось це зміна", " та вже повністю обличчя телефоном б закрила.... навіщо нам це бачити", "Олена Христина Лебідь", " Прям Марла з Бійцівського клубу", "

Це Кіркоров в образі чорта з вечорів на хуторі поблизу Диканьки, "Я тобі ще раз повторюю, ти дружок подумай не поспішаючи. Для чого потрібна душа така, якщо за душею ні гроша", "Мм, де то я вже бачив схожий нашийник", - написали вони.

Раніше ми вже розповідали, що Настя Івлєєва з "Орла і решки" вирішила позбутися образу блондинки і перефарбувалася в чорний колір.

Нагадавши, Івлєєва з "Орла і решки" побешкетували з гарячою подружкою на вулиці

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